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Главное за день: Ситуация на Донецком направлении усложняется. В Днепре пострадали 12 человек

14 апреля 2024, 23:17

Главное за день: Ситуация на Донецком направлении усложняется. В Днепре пострадали 12 человек

Общество

На временно оккупированных территориях Луганской области с 1 июля украинцев без паспорта РФ может ожидать депортация, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Боевые действия

Российские оккупанты днем атаковали поселок Очеретино Покровского района Донецкой области. Один человек погиб, еще двое — получили ранения. В домах выбиты стекла, окна, двери, повреждены балконы.

В Днепре и Любимовской громаде 12 человек пострадали из-за падения обломков российской ракеты. В областном центре повреждены 33 частных дома. Разбиты 10 авто и погрузчик.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что ситуация на Донецком направлении фронта усложняется.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Оккупанты сосредотачивают усилия для прорыва украинкой обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс. Также они намеренны оккупировать Часов Яр для создания условий продвижения к Краматорской агломерации.

Пять человек ранены в оккупированной Горловке в жилмассиве «Строитель» в результате обстрела.

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