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За добу росіяни атакували Донеччину ракетами, авіабомбами та РСЗВ: у поліції показали наслідки

15 квітня 2024, 10:06

За добу росіяни атакували Донеччину ракетами, авіабомбами та РСЗВ: у поліції показали наслідки

Росіяни атакували за добу Донеччину. Фото: поліція Росіяни атакували за добу Донеччину. Фото: поліція

Російські війська за добу обстріляли Донецьку область 1934 рази, пошкодивши 63 цивільні об'єкти. Росіяни атакували регіон за допомогою різної зброї. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Повідомляється, що під ударом знаходилися 7 населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине. Пошкоджено 63 цивільні об'єкти – 30 житлових будинків, три будівлі навчального закладу, 6 господарських споруд, 14 автомобілів та сільгосптехніка.



Ситуація на Донеччині наступна:



Селище Очеретине окупанти атакували вдень 14 квітня. Внаслідок цього одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення. Також пошкоджено три п'ятиповерхівки.



У селищі Котлине загарбники вдарили керованою ракетою «Гром-Е1» – пошкодили 15 приватних будинків.

Селидове війська РФ атакували керованою авіабомбою «УМПБ Д-30 СМ» та чотирма ракетами «С-300». Зруйновано 5 багатоквартирних та 2 приватні будинки, інфраструктуру навчального закладу та аграрного підприємства.



Авіаударом у Щербинівці пошкоджено три приватні будинки.

Крім того, росіяни обстріляли околиці Покровська з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль.

Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 14 квітня потрапив під обстріл

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