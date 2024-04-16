Аеропорт «Київ» оцінив збитки від російської агресії у 500 мільйонів євро

Збитки аеропорту Києва від агресії РФ оцінюються в 500 млн євро

Аеропорт «Київ» оцінив збитки від російської агресії у 500 млн євро, – повідомляє Telegram-канал «Мій Київ».



«Збитки аеропорту складаються з трьох факторів: перший – це пряма матеріальна шкода, якої завдано підприємству безпосередньо – руйнації, пошкодження, втрати тощо, це приблизно 20 млн євро. Другий чинник – це недоотримані прибутки за два роки. Ці збитки фінансисти оцінюють у понад 160 млн євро. Ще одним фактором є знецінення підприємства як об’єкту бізнесу», – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, наприкінці 2023 року глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.



Вже 11 березня 2024 року з'явилася інформація, що Україна розпочинає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів.



Варто зазначити, що російська окупаційна влада також планує відновити до 2030 року всі аеропорти на тимчасово захоплених регіонах України.