Аэропорт «Киев» оценил ущерб от российской агрессии в 500 миллионов евро

Ущерб аэропорту Киева от агрессии РФ оценивается в 500 млн евро

Аэропорт «Киев» оценил ущерб от российской агрессии в 500 млн евро, сообщает Telegram-канал «Мій Київ».



«Ущерб аэропорту состоит из трех факторов: первый - это прямой материальный ущерб, причиненный предприятию непосредственно - разрушения, повреждения, потери и т.д., это примерно 20 млн евро. Второй фактор – это недополученные доходы за два года. Эти убытки финансисты оценивают более чем в 160 млн. евро. Еще одним фактором является обесценивание предприятия как объекта бизнеса», — говорится в сообщении.



Напомним, в конце 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт «Борисполь» снова будет отправлять и принимать воздушные суда.



Уже 11 марта 2024 года появилась информация, что Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по открытию аэропортов.



Стоит отметить, что российские власти также планируют восстановить к 2030 году все аэропорты на временно оккупированных регионах Украины.