Россия планирует восстановить все аэропорты в оккупированных регионах к 2030 году

Донецкий аэропорт. Фото: facebook / GeneralStaff

Российские власти планируют восстановить к 2030 году все аэропорты на временно оккупированных регионах Украины. Об этом пропагандистскому телеканалу «Звезда» заявил замминистра транспорта Василий Десятков.



«Планы по восстановлению остаются, все будет зависеть от того, как будут развиваться ситуация», — сказал Десятков.



По его словам в Луганске и Мариуполе меньше разрушений и не потребуется больших вложений. Поэтому к 2030 году оккупационные власти собрались восстановить пять аэропортов.



Напомним, власти России отказались ранее от восстановления аэропорта в оккупированном Мариуполе в ближайшие два года.



Еще в 2015 году незаконная группировка «ДНР» рассчитывала на восстановление работы донецкого аэропорта.