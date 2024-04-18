Буданов дав прогноз про закінчення війни в Україні

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов обережно висловився щодо завершення війни в Україні. Про це повідомила американська газета The Washington Post.
Буданов заявив, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.
«У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний», — сказав Буданов.
Також начальник ГУР зазначив, що війна продовжиться, доки в Росії діятиме даний режим
«При наступному режимі це може змінитися чи ні, але вікно можливостей з'явиться», — заявив Буданов.
Також журналіст запитав про «корейське рішення шляхом переговорів». Буданов у відповідь перепитав: «Чи я хочу, щоб Україна стала Північною Кореєю?».
Нагадаємо, раніше глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти готують наступ наприкінці весни – на початку літа. Важливими містами для них є Часів Яр та Покровськ Донецької області.