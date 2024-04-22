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У РФ повідомили про створення системи безпеки важливих об'єктів для захисту від атак дронів

22 квітня 2024, 09:34

У РФ повідомили про створення системи безпеки важливих об'єктів для захисту від атак дронів

У Росії повідомили, що створили систему безпеки «П'ятниця», яка призначена для захисту важливих масштабних об'єктів від атак дронів. Про це повідомив розробник цієї системи, який вирішив не розкривати свого імені, – повідомляє російське видання РІА новини.

«Радше за все, ми представимо автоматичні кулеметні платформи, а також нашу цифрову систему безпеки «П'ятниця». Це програмне рішення, яке об'єднує все в єдиний центр. Ми почерпнули найкраще з промисловості та кібербезпеки, злили все воєдино та отримали таким чином змогу керувати розрізненими пристроями на великих майданних об'єктах», — сказав він.

За словами розробника, ця система допоможе «закрити» масштабні об'єкти, зокрема промислові підприємства.

«Ми повинні зрозуміти, як нам працювати по дрону, виходячи зі специфіки типів БПЛА, не гаючи часу. Система «П'ятниця» допомагає обрати оптимальний тип впливу, з огляду на різні чинники», — резюмував чоловік.

Раніше ми писали, що американські дрони від Skydio, які постачають в Україну, не справляються на передовій. Безпілотники не можуть протистояти російським системам радіоелектронної боротьби та не літають на бажані відстані.

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