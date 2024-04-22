Воїнам ЗСУ складно, але надходження допомоги вирівняє ситуацію — Зеленський

Президент Володимир Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили ситуацію на фронті, а також проблеми щодо постачання зброї та захисту українських міст. Про це йдеться на сторінці президента у соціальних мережах.

«Насамперед – фронт. Була доповідь Головкому Олександра Сирського. Окупаційна армія має на меті без урахування власних втрат демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Наразі їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка має наші партнери, необхідна нам невідкладно», — заявив Зеленський.

Також він розповів, що на Ставці заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умерова щодо контрактів із вітчизняними компаніями.

Зеленський дав доручення на наступну Ставку «зібрати все, що відомо українським розвідкам про наміри росіян знищувати громадянську інфраструктуру, та підготувати всеосяжний план подальших дій».

Нагадаємо, 20 квітня палата представників Конгресу США підтримала законопроект про надання військової допомоги Україні. Схвалений Палатою представників законопроект передбачає виділення майже 61 мільярда доларів на цілі, пов'язані з підтримкою України. З них 23,2 млрд доларів фактично залишаться в США, оскільки призначаються на поповнення американських запасів зброї, які були передані Україні.