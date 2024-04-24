Вранці в Одесі пролунали вибухи, частина міста залишилася без світла

В Одесі вранці 24 квітня пролунали вибухи. Про це йшлося у повідомленні місцевих пабліків.

Відомо, що на Одещині було оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, у регіонах, де звучали сирени, повідомляли про ракетну загрозу.

Перший вибух в Одесі пролунав о 6:59, другий — о 7:05. Станом на цей час немає жодної детальної інформації. При цьому через вибухи у частині міста зникло електропостачання. За даними місцевих моніторингових каналів, ймовірно, місто атакували дві керовані авіаційні ракети.

Керівник Одеської ОДА Олег Кіпер закликав місцевих не залишати укриття до оголошення про відбій повітряної тривоги. Він додав, що звичайна обережність може зберегти життя, тому не потрібно нехтувати власною безпекою.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 24 квітня росіяни випустили чотири ракети по Харкову та області.