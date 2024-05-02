Російські війська просуваються на південь від Часів Яру — BILD

Окупанти атакують Часів Яр з двох сторін. Карта: Bild

За повідомленням експерта німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, при наступі на Часів Яр Донецької області російська армія використовує тактику подвійного удару.

Зазначається, що збройні сили РФ безпосередньо атакують мікрорайон «Канал» на сході міста, а також обходять його з півночі та з півдня через села Богданівка та Іванівське (Червоне).

У центрі та на півночі ЗСУ тримають оборону. Але на південному фланзі ЗС РФ вдалося перейти канал Сіверський Донець — Донбас і просунутися у напрямку міста.

«Російські сили вторгнення форсували канал у Часів Ярі в одному кілометрі на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня», — пише Рьопке.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ обстрілює Часів Яр за допомогою артилерії та FPV-дрону, атакуючи цивільних. Саме тому більшість волонтерів не приїжджає до міста.