Вночі РФ атакували 12 дронів: у Міноборони розповіли про роботу ППО

Сьогодні вночі, 2 травня, у Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона в деяких регіонах. Причиною цього стала атака дронів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



РФ звинувачує Україну у скоєнні атаки.



«Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити низку терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві зазначили, що сили ППО збили 12 БПЛА, зокрема, п'ять — над територією Брянської області, одна — над територією Курської області, одна — над територією Бєлгородської області, дві — над територією Ростовської області та три — над територією Краснодарського краю.



Раніше ми писали, що в ніч на 2 травня було чути вибухи над селищем Афіпський у Краснодарському краї РФ. Відомо про нібито атаку дронів на НПЗ, який був розташований у цьому населеному пункті.



Також через атаку безпілотників Орловська та Курська області частково залишилися без світла.