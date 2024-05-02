ЗС РФ запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.



«Відео з ворожого FPV-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на постачання дрона окупаційним військам Міністерством оборони РФ», — йдеться у повідомленні.



У ГУР уточнили, що траєкторія польоту російського дрону-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад Дніпропетровської області, які майже два роки зазнають атак з боку росіян.



З літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.



Раніше ми писали, що війська РФ вкотре готуються провести провокацію на Запорізькій атомній електростанції (місто Енергодар).