«Гола вечірка» виявилася політтехнологією: Кремль відпрацьовує способи впливати на настрої росіян

Скандальна «Гола вечірка» у Москві показала, як Кремль може маніпулювати громадською думкою у Росії. Чому цей скандал штучно тримають у центрі уваги та «підігрівають», створюючи все нові та нові подієві приводи? І хто за ним стоїть?



Сховані механізми Кремля: як створюються віртуальні скандали? Як численні «фабрики чуток» відпрацьовують маніпуляції у ЗМІ та соцмережах та впливають на громадську думку?



Нова ера пропаганди: чим заміняються реальні новини? У Росії її тестуються медійні стратегії, покликані відвернути людей від важливих подій.



Сигнал до великих змін: що ховається за підготовкою нових медійних політтехнологій? Чи це провісником великих політичних змін у Росії?



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Вечірка російської телеведучої Анастасії Івлєєвої викликала обурення серед політиків. У Кремлі засудили учасників нібито недоречного заходу під час війни. Більшості гостей вечірки оголосили бойкот — скасували їхню участь у новорічних проєктах федеральних каналів. У тих, хто не укладав контракти з державними російськими телеканалами, виникли проблеми із законом, як, наприклад, у репера Vacio.