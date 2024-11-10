Син Трампа пообіцяв відібрати у Зеленського «допомогу» після вступу його батька на посаду президента США

Дональд Трамп-молодший

Син Дональда Трампа заявив, що Зеленський «втратить свою допомогу», коли його батько стане президентом.

У сторіс інстаграма Дональд Трамп-молодший репостнув чорно-біле відео, де на українського президента падають долари з підписом: «Коли у тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».

17 грудня, за 38 днів, колегія виборщиків офіційно затвердить перемогу республіканця на виборах. Після закінчення підрахунків Трамп отримав 312 голосів, а його суперниця Камала Харріс — 226. Остаточно Трамп та його віце-президент вступлять на посаду лише 20 січня, після інавгурації.

Сам республіканець неодноразово закликав обмежити чи змінити умови фінансування України. Однак як США за нього вирішуватимуть питання війни в країні — досі публічно не озвучено.

У червні колишні помічники представили йому план, яким адміністрація США почне загрожувати і Москві, і Києву — посиленням постачань Україні або їх припиненням — у разі відмови сідати за стіл переговорів.

Дональд Трамп публічно не коментував це.