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Київ має налаштовуватись не на повернення територій, а на мир — радник Трампа

09 листопада 2024, 17:55

Київ має налаштовуватись не на повернення територій, а на мир — радник Трампа

Старший радник обраного президента Дональда Трампа Браян Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території. Про це пише ВВС.

«Браян Ланза, стратег Республіканської партії, повідомив ВВС, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру», — пише видання.

Ланза заявив, що в адміністрації Трампа розцінюватимуть наміри Зеленського як несерйозні, якщо той сяде за стіл переговорів і скаже, що мир може бути лише в тому випадку, якщо Крим повернеться під контроль України.

«Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише після повернення Криму, ми маємо новини для президента Зеленського: Криму більше немає», — сказав Ланза.

Після того як відбувся діалог між президентом України Володимиром Зеленським та переможцем на президентських виборах США Дональдом Трампом, команди розпочнуть підготовку їхньої зустрічі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Діалог між президентом Зеленським та обраним президентом Трампом уже налагоджений. Він встановлений. Саме швидкість проведення телефонної розмови — пряме свідчення вже прямого діалогу між главами країн, який уже встановлено, існує і продовжується», — сказав Сібіга на пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві.

Як повідомлялося, у перехідній адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. В Офісі президента заявили, що не дуже вірять публікаціям ЗМІ, оскільки президент США навряд чи анонсував би свій план у газеті.

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Крим США-Україна

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