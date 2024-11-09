Директора «Кальчицького елеватора» у Донецькій області хочуть судити за пособництво окупантам

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру ексдиректору підприємства у Маріуполі.



Чоловіка підозрюють у тому, що, бувши директором «Кальчицького елеватора», він передав окупаційній владі майновий комплекс у 2023 році.



Його підозрюють у пособництві окупанту.



«У вересні 2023 року мешканець Волновахи, який раніше очолював філію акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" — "Кальчицький елеватор", пішов на співпрацю з окупантами. Він зайняв псевдопосаду директора тієї ж установи, підпорядкованої ДНР», — розповіли в прокуратурі.



Він передав загарбникам комплекс споруд, обладнання, рухомого та нерухомого майна у Маріупольському районі. Також самовільно розпорядився продовольчою сировиною.



Чоловік оголошений у розшук.