50 тисяч військових РФ і КНДР готуються до атаки з метою повернути території в Курській області — NYT

Північнокорейські військові у складі великого угруповання РФ готуються до атаки на ЗСУ у Курській області. Фото: RTVI

Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання у 50 тисяч військових. В операції братимуть участь військові з Росії та КНДР. Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на американських та українських чиновників.

Українські джерела видання кажуть, що операція розпочнеться найближчими днями.

Російські і корейські військові, які готуються до наступу, проводять спільні навчання в західній частині Курської області, йдеться в матеріалі. Північнокорейців навчають артилерійській справі, базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, заявили NYT американські чиновники.

Це означає, що принаймні частина військових із КНДР використовуватиметься у лобових атаках на українські позиції.

З північнокорейських військових, ймовірно, буде створено окремі підрозділи, вважають представники Пентагону. При цьому вони будуть одягнені у російську форму, йдеться у публікації.

Військові з КНДР будуть поділені на дві групи, вважає один із українських чиновників. За його даними, лише частина опиниться у штурмових загонах, іншу групу буде розподілено до підрозділів підтримки, які забезпечуватимуть безпеку на відбитій у ЗСУ території.

Зібрані з корейських військових штурмові загони відправлятимуть в атаку без бронетехніки як легку піхоту, пише NYT. Це означає, що разом із російськими штурмовиками вони зазнають тяжких втрат, вважають американські чиновники.

За оцінкою американських та британських військових аналітиків, Росія щодня втрачає в середньому більше 1200 осіб на добу.

Якщо наступом вдасться відкинути підрозділи ЗСУ за межі Курської області, Росія може не зупинитися на кордоні та продовжити рух углиб української території, пише NYT.

Якщо це станеться, не зрозуміло, чи в операції продовжать брати участь північнокорейські військові.

Деякі представники Пентагону вважають, що влада Північної Кореї може наказати своїм військовим зупинитися на кордоні.

Американські чиновники поки що не можуть оцінити, наскільки ефективними будуть військові з КНДР у Курській області. Військовий аналітик Роб Лі звертає увагу на те, що корейські військові молодші за російських контрактників і перебувають у кращій фізичній формі. На його думку, підкріплення з КНДР може відіграти вирішальну роль у боях за Курську область.

Про відправлення північнокорейських військових до Росії наприкінці жовтня повідомили розвідки України та Південної Кореї. За оцінкою американської розвідки, близько 10 тисяч північнокорейських військових вже перебувають у Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умеров повідомив про перше зіткнення українських солдатів з північнокорейськими, яке він охарактеризував як «невелику перестрілку».