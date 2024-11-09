Відстрочка через «Резерв+»: хто вже може її оформити

Відсьогодні, 9 листопада, у національній системі «Резерв+» є можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн.



Оновлена версія програми вже доступна в AppStore та PlayMarket, повідомило Міноборони України.



«Українці зможуть не стояти в чергах та збирати папірці, щоби продовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, які допомагають розв'язувати питання не в чергах, а за допомогою декількох хвилин і смартфона», — заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко.



Поки що сервіс онлайн-відстрочок доступний для: людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення щодо інвалідності; студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту в послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або після магістратури навчаються в аспірантурі.



«Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, які мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони перебувають на бета-тестуванні», — зазначили у Міноборони.



Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні 25 жовтня ухвалив рішення про часткове поновлення резервування військовозобов'язаних осіб.