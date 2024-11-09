Десять безпілотників атакували російський хімкомбінат під Тулою

У Росії атаковано Алексінський хімічний комбінат у ніч проти 9 листопада. Підприємство, яке виробляє боєприпаси, порох, а також полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для російського ВПК, було атаковано у Тульській області.



Російські ЗМІ повідомляють, що 1 БПЛА було збито ППО, 8 впало на території комбінату, ще 1 впав на території Олексинської ТЕЦ.



Стверджується, що це підприємство майже не постраждало.



Також пошкоджено 3 приватні будинки, розташовані поряд з атакованими об'єктами. Постраждалих немає.



За даними Міноборони РФ, всього в ніч з 8 на 9 листопада над територією Росії було збито 50 безпілотників.