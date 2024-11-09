Окупанти просунулися в районі кількох населених пунктів на Донбасі — DeepState

Російські війська просунулися в районі кількох населених пунктів на Донбасі. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



За його даними, армія окупанта просунулась біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

За добу 8 листопада на фронті сталося 171 бойове зіткнення, найбільше атак було на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Раніше також повідомлялося, що війська Росії просунулися у місті Торецьк Донецької області, а також біля сіл Новоолексіївка, Кремінна Балка, Максимівка та Богоявленка.