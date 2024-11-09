У російських школах вчителі зробили шапочки з фольги — це виявився пранк

Декілька шкіл Воронезької області РФ організували творчі роботи з виготовлення шапочок з фольги. Згодом з'ясувалося, що адміністрації шкіл повелися на пранк білоруського акціоніста Владислава Бохана.



Раніше в адміністрації кількох шкіл Воронезької області Росії надійшла вказівка співробітникам виготовляти «Шолом Вітчизни», який має захищати від зовнішніх ворогів, — шапочки з фольги з російським триколором.



Педагоги виконали завдання та прозвітували про виконану роботу на фото та відео.



«Нехай наша шапочка стане символом єдності та стійкості перед зовнішніми викликами», — сказала одна з учительок.

Свою акцію Бохан назвав продовженням «вимірювання рівня фашизації російського суспільства на основі есе Умберто Еко „Вічний фашизм“».



«За легендою НАТО за допомогою супутників планує опромінювати російське населення електромагнітними імпульсами! А педагоги Воронезької області мають стати на захист батьківщини та провести майстер-клас «Шолом Вітчизни» з виготовлення шапочок із фольги», — написав у своєму Telegram-каналі Бохан.



У «майстер-класі» в результаті взяли участь Бобровський освітній центр «Лідер», школи в Нововоронежі, в селищах Кріуші та Колодязний Воронезької області та в Архангельську.