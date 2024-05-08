Військові РФ у Бахмуті стверджують, що змивають за собою у туалеті шампанським

Російський військовий, який перебуває на заводі шампанських вин в окупованому Бахмуті, розповів, що змиває за собою в туалеті шампанським із резервуару.

Завод перебуває під землею. За словами військовослужбовця, там немає води.

«Тут води немає, і змивають вином, шампанським. Відкриваю кран. З цистерни йде шампанське. Ось шампанським змиваємо гівно. Запах не передаси на камеру. Це шампанське, можете повірити. Зараз спробував – шампанське. Загалом чого тільки в житті не буває», — розповів він.

Російські сили використовують завод шампанських вин як військову базу з весни минулого року. Спочатку там розташовувалося угрупування «Вагнера». Після вбивства Євгена Пригожина завод, мабуть, перейшов у користування підрозділам Міноборони РФ.