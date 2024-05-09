«Спартан» за допомогою дронів продовжує атакувати окупантів РФ і б'є по їх укриттям — відео

РУБпАК бригади «Спартан» знищує окупантів РФ за допомогою дронів. Фото: кадр із відео

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) бригади «Спартан» продовжує активно знищувати окупантів, техніку, а також укриття загарбників за допомогою дронів.



Чергове відео було опубліковано на сторінці 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України у соцмережі X.

РУБпАК бригади «Спартан» утилізує окупантів



Пілоти аеророзвідки постійно виявляють врага на полі бою і для знищення противника використовуються різні методи, у тому числі і ударні дрони, які показують велику результативність.



Деталі: https://t.co/6Ommlgw8nO pic.twitter.com/3hzN7701m2 — Військова частина 3017 (@ngu_3017) May 9, 2024



«Пілоти аеророзвідки постійно виявляють ворога на полі бою і для знищення противника використовуються різні методи, в тому числі й ударні дрони, які показують велику результативність», - йдеться у підписі до відео.

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Зазначається, що за допомогою FPV-дронів бійцям РУБпАК бригади «Спартан» вдається вражати як живу силу, так і укриття, де противник може ховатися.



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