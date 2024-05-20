Війська РФ просунулися на кількох напрямках — аналітики

Окупаційні війська РФ просунулися неподалік десяти населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



Аналітики зафіксували просування російських військ південно-східніше та південніше Роботиного і біля Вербового у Запорізькій області.

У Донецькій області війська РФ просунулися у Парасковіївці, у Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка.

На Харківщині російські військові просунулися біля селища Берестове, яка знаходиться неподалік Луганської області.

У прикордонній зоні Харківської області армія РФ просунулася в Зеленому та біля Бугруватки.

Раніше ми писали, що російські військові зайняли село Бугруватка у Харківській області. Як повідомляє проект DeepState, окупант мав частковий успіх біля Берестового та на півдні Новомихайлівки, просунувся у Нетайловому. Берестове — село в Харківській області, на кордоні з Луганщиною, більша частина якої наразі окупована.