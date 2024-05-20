Українська армія досягла успіху на Лиманському напрямку – Лисогор

ЗСУ досягли успіху на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ.

На фронті росіяни зосередили атакувальні зусилля біля села Стельмахівка на Куп'янському напрямку та поблизу селища Білогорівка на Сіверському напрямку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами Лисогора, на Лиманському напрямку українські воїни тримали армію РФ під вогневим контролем та мали успіх на окремих ділянках.

«Окупанти завдали авіаційних ударів по Серебянському лісу. На Сіверському напрямку противник зробив 23 спроби вклинитися в нашу оборону. Намагався здійснити прорив у районі Білогорівки, де атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 людини вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки. З них: два танки, 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ»,– розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що сили ППО вночі збили 29 із 29 дронів-камікадзе «Шахед».