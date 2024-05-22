В Донецькій області двоє поліцейських потрапили в ДТП: обидва загинули

Загиблі у ДТП поліцейські

21 травня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції – капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Владислав Жданов, 27 років, працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах з 2013 року.

Ілля Галь лише рік тому, 2023-го, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції у прифронтовій Костянтинівці.



Напередодні у соцмережах опублікували фото з місця аварії в Краматорську, в якій обидва поліцейські загинули. На знімках видно, що легковий автомобіль Daewoo Lanos, у якому перебували правоохоронці, виїхав на зустрічну смугу і потрапив під колеса військової вантажівки КРАЗ. У соцмережах пишуть, що Daewoo опинився на зустрічній смузі, намагаючись уникнути зіткнення.



«Новинам Донбасу» в поліції не стали коментувати обставини ДТП.

Оновлено 15:50. У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області повідомили, що вчора 21 травня до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП у місті Краматорськ. Внаслідок зіткнення вантажного та легкового автомобілів загинули 2 людини. На місці ДТП рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали тіла загиблих чоловіків зі зім'ятого автомобіля та передали їх співробітникам поліції.

Нагадаємо, що 18 травня в окупованій Горлівці внаслідок ДТП загинув чоловік.