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«ДНР» заявила, що вперше на окуповану територію прилетіла ракета ATACMS

22 травня 2024, 19:07

«ДНР» заявила, що вперше на окуповану територію прилетіла ракета ATACMS

В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили про жертви внаслідок сьогоднішніх обстрілів захопленої частини Донецької області.

 У селищі Моспине постраждали четверо чоловіків та дві жінки. Як стверджують у «ДНР», вперше по окупованій території нібито застосувабли ракету MGM-140 ATACMS із касетною бойовою частиною. Про втрати серед військових та техніки не йдеться.

У Кіровському районі Донецька боєприпасом, скинутим із безпілотника, поранено чоловіка.

Під час обстрілу Кіровського району Макіївки, як стверджують у «ДНР», також з РСЗВ HIMARS, постраждала жінка.

У селі Червона Поляна Волноваського району теж поранено жінку.

Пошкоджені 24 житлові будинки в селищі Моспине, Кіровському районі Макіївки, Микитівському районі Горлівки.

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