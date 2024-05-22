«ДНР» заявила, що вперше на окуповану територію прилетіла ракета ATACMS

В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили про жертви внаслідок сьогоднішніх обстрілів захопленої частини Донецької області.



У селищі Моспине постраждали четверо чоловіків та дві жінки. Як стверджують у «ДНР», вперше по окупованій території нібито застосувабли ракету MGM-140 ATACMS із касетною бойовою частиною. Про втрати серед військових та техніки не йдеться.



У Кіровському районі Донецька боєприпасом, скинутим із безпілотника, поранено чоловіка.



Під час обстрілу Кіровського району Макіївки, як стверджують у «ДНР», також з РСЗВ HIMARS, постраждала жінка.



У селі Червона Поляна Волноваського району теж поранено жінку.



Пошкоджені 24 житлові будинки в селищі Моспине, Кіровському районі Макіївки, Микитівському районі Горлівки.