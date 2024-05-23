В окупованому Маріуполі загарбники перейменували одну з вулиць: мешканці були проти

У Маріуполі перейменували вулицю. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області вулицю Азовсталі перейменували на Тульський проспект. Варто зазначити, що під час голосування мешканці міста не підтримали ініціативу. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Відомо, що окупанти підписали ухвалу 21 травня 2024 року.



У пояснювальній частині постанови йдеться про те, що Тульська область зробила значний внесок у «відновлення» Маріуполя. Крім того, рішення нібито проводиться «з урахуванням думок групи мешканців».



«Це чергова брехня загарбників. Адже раніше окупанти проводили відкрите опитування щодо перейменування та 72% маріупольців виступили проти. Але окупантів це не зупинило», - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що такі перейменування призводять до юридичної зміни адрес зруйнованих будинків. У результаті людям відмовляють навіть стати в чергу на компенсаційне житло, адже адрес їх багатоповерхівок просто не існує.



Раніше ми писали, що у Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова.