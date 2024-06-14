Місто Гірник на Донеччині обстріляли сьогодні вдень

Сьогодні вдень місто Гірник на Донеччині зазнало обстрілу. Фото: Донбас Оперативний/Telegram

На Донеччині російські військові сьогодні вдень обстріляли місто Гірник. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Жителі Гірника опублікували фото і відео стовпа густого диму, що піднімається над містом.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу є руйнування.

Інформація про постраждалих на цю годину відсутня.

Нагадаємо, що в ніч проти 14 червня обстріляли місто Селидове Донецької області. Внаслідок російської атаки поранено шістьох людей.