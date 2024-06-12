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Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим

12 червня 2024, 23:10

Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим

Політика

 Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО, які стосуватимуться питань України. Водночас не блокуватиме їх.

Суспільство

 У місті Часів Яр на Донеччині залишаються 660 осіб, ще 346 — у Красногорівці. Дедалі важче заїжджати в ці населені пункти, адже росіяни постійно їх обстрілюють. Щодо місцевих жителів, то багато хто не хоче евакуюватися.

У прифронтових деокупованих селах Луганської області ще мешкає 50 людей. Російські окупанти активно застосовували авіацію, били в черговий раз Невським і Білогорівкою.

Німецька поліція заявила, що знайшла тіло 9-річної українки Валерії, яка пропала 3 червня дорогою до школи. Зазначається, що тіло дівчинки знайшли приблизно за чотири кілометри від її будинку. За даними слідства, Валерія стала жертвою злочину. Правоохоронці відкидають сексуальне насильство.

Бойові дії

 За даними розвідки Міноборони Великобританії, сухопутні війська Росії, ймовірно, досягли обмеженого прориву в східне передмістя Часового Яру.

Російські окупанти просунулися поблизу села Сокіл Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Також армія РФ просунулась у селі Новопокровське та його околицях на Донеччині.

У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинуло дев'ятеро людей, поранено 29 людей, серед них п'ятеро дітей.

Російські війська знову скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, поранено мирного жителя, пошкоджено дві багатоповерхівки.

ЗСУ завдали удару зенітно-ракетного дивізіону С-300 поблизу аеродрому «Бельбек», а також двох зенітно-ракетних дивізіонів С-400 поблизу «Бельбека» та Севастополя. Два радари комплексів С-300 і С-400 знищено, зафіксовано детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітно-ракетних дивізіонів Росії.

Авіаційна бомба з модулем зірвалася з кріплення російського літака та впала на околицях окупованого Донецька біля лікарні №14 у Петрівському районі. Бомба застрягла в асфальті та не розірвалася. Експерти зазначають, що бомба з модулем могли впасти або внаслідок цілеспрямованого скидання з літака, або це був позаштатний схід.

У цьому ж районі раніше кілька людей постраждали під час обстрілу. Дві жінки загинули, за повідомленням окупаційної адміністрації. У цей час пожежники гасили загоряння сухої трави. Четверо співробітників «МНС ДНР» госпіталізовано.

Внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА пошкоджено систему електропостачання окупованого міста Ясинувата.

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