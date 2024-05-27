Перші військові інструктори з Франції вже можуть приїжджати в Україну: Сирський підписав документ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у Telegram-каналі.



Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели у понеділок відеозустріч з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.



«Радісно вітаю ініціативу Франції спрямувати в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Я вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів приєднатися до цього амбітного проєкту»,— написав Сирський.



Своєю чергою Умєров у Facebook написав, що під час зустрічі вони обговорили увесь спектр двостороннього співробітництва між країнами.



«Головнокомандувач проінформував французького колегу про бої на фронті, зокрема у Харківській області. Для відбиття нинішніх атак і стримування потенційних наступів важливим є посилення бойових підрозділів»,— зазначив Умєров.



Також сторони обговорили потреби у броньованій техніці, артилерії, ППО та боєприпасах.



Про дати прибуття французьких інструкторів ще не надходила офіційна інформація.

Раніше українські офіційні особи звернулися до західних партнерів із проханням допомогти у навчанні 150 тисяч солдатів ближче до лінії фронту. І просування у цьому питанні вже є.



Серед тих, хто готовий розглянути направлення свого військового контингенту на територію України Швеція, Чехія, Литва, Франція.