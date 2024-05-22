В Україні створили ще 7 місць тимчасового проживання для переселенців із Луганської області

Для переселенців із Луганської області створюються ще сім місць тимчасового проживання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нові об'єкти облаштовуються спільно з міжнародними партнерами та громадами Рівненської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської та Закарпатської областей.



Вже створено 15 місць тимчасового проживання, в яких проживає 818 осіб, потенційно можуть розміститися — 1573 особи.



На період 2023-2025 років місцеві програми профінансують на загальну суму понад мільярд гривень. Загалом затверджено 24 місцевих та три районні програми для забезпечення житлових прав переселенців.



В обласній адміністрації наголошують, що переселенці можуть бути розміщені у місцях тимчасового проживання або забезпечені житлом із фондів соціального призначення та фондів житла, призначеного для тимчасового проживання виключно уповноваженими органами громад.



Чиновники поділилися планами на найближчий рік.



У селі Мочулки Рівненської області місце тимчасового проживання розраховане на 20 осіб (орієнтовний термін введення в експлуатацію — 31 травня 2024 року).



Шелтер буде створено у селі Нова Дача Дніпропетровської області (орієнтовний термін введення в експлуатацію — кінець 2024 року). Окрім того, планується реконструкція будівлі для тимчасового проживання 57 переселенців у Дніпрі.



У селі Ворочово на Закарпатті шелтер розрахований на сім осіб.



У селі Войнівка Кіровоградської області до кінця травня заплановано розміщення 39 ВПО (зараз розміщено 33 переселенці).



На Львівщині планують розмістити 800 людей.



Планується створити 231 квартиру у Дрогобицькій та Кам'янка-Бузькій громадах Львівської області, де зможуть проживати близько 693 переселенців.



Ще одне місце компактного розміщення на 144 особи облаштовують у селі Батрадь Закарпатської області.