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Британська розвідка назвала напрямок на Донеччині, де армія РФ зосереджує основні сили

04 червня 2024, 19:52

Британська розвідка назвала напрямок на Донеччині, де армія РФ зосереджує основні сили

Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ залишався основним напрямком зусиль російських сил. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Російські війська досягли незначних успіхів у північній частині цього сектора у напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно за 3 км південніше армія РФ, ймовірно, наближається до околиці села Новоселівка Перша. Далі на південь російські сили не досягли значних успіхів, попри сильні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого по обидва боки шосе Е50.

Також повідомляється, що російські атаки на селище Невельське були відбиті, а сам населений пункт залишається під контролем України. Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишиться зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагаються зберегти оперативний темп перед важкими втратами.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в містах Часів Яр та Красногорівка Донецької області.

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