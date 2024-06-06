Російські окупанти обстріляли північ Донецької області: одна людина загинула, ще троє – поранені

Наслідки обстрілу півночі Донецької області. Фото: Донецька ОВА

6 червня російські війська обстріляли північ Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Вадим Філашкін зазначив, що в результаті обстрілу одна людина загинула, ще троє – поранені.

«У Часовому Ярі загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено чоловіка та пошкоджено приватний будинок. Під артобстріл потрапив Нью-Йорк – там також відомо про одного пораненого та один пошкоджений будинок. Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади», – розповів начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що ЗС РФ 5 червня обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули четверо людей, ще 14 – поранені.