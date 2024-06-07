Цієї ночі українські військові збили всі крилаті ракети та майже пів сотні ударних дронів агресора

Силами та засобами протиповітряної оборони під час відбиття російської комбінованої атаки цієї ночі збиті усі крилаті ракети супротивника та майже пів сотні ударних безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що загалом противник застосував під час цієї атаки 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударних БПЛА Shahed-131/136.

Олещук уточнив, що окупанти атакували з Ту-95МС об'єкти критичної інфраструктури України. Пуски ракет здійснили бомбардувальниками з повітряного простору Саратовської області (РФ).

Дрони-камікадзе противник запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська (РФ), а також з мису Чауда в окупованому Криму.

«Внаслідок протиповітряного бою збиті 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях», — йдеться у заяві генерала.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці російські військові вдарили по місту Селидове Донецької області двома авіабомбами.