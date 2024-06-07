Обстріл села на Херсонщині: окупанти заявили про два десятки загиблих

На окупованій частині Херсонської області 22 особи загинули, ще п'ятьох поранено під час обстрілу села Садове. Окупаційна влада заявляє, що серед поранених та загиблих — лише мирні жителі, які перебували в магазині під час обстрілу.
В окупаційній адміністрації додали, що прильоту було два. Другий удар припав на момент, коли люди допомагали постраждалим під час першого удару.
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