Обстріл села на Херсонщині: окупанти заявили про два десятки загиблих

На окупованій частині Херсонської області 22 особи загинули, ще п'ятьох поранено під час обстрілу села Садове. Окупаційна влада заявляє, що серед поранених та загиблих — лише мирні жителі, які перебували в магазині під час обстрілу.

В окупаційній адміністрації додали, що прильоту було два. Другий удар припав на момент, коли люди допомагали постраждалим під час першого удару.



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