Армія РФ просунулася на околиці Часового Яру — аналітики

Російські окупанти просунулися на околиці Часового Яру. Фото: DeepState

Окупаційним військам РФ вдалося просунутися на околиці міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



Зазначається, що російські військові змогли просунутися на околиці міста Часів Яр — у мікрорайоні «Канал», який відокремлений від основної частини міста каналом Сіверський Донець — Донбас.



Раніше ми писали, що війська Росії окупували село Іванівка Харківської області, яке знаходиться у Куп'янському районі Харківщини та неподалік адміністративного кордону з Луганською областю.