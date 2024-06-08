Армія РФ просунулася на околиці Часового Яру — аналітики

Окупаційним військам РФ вдалося просунутися на околиці міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.
Зазначається, що російські військові змогли просунутися на околиці міста Часів Яр — у мікрорайоні «Канал», який відокремлений від основної частини міста каналом Сіверський Донець — Донбас.
Раніше ми писали, що війська Росії окупували село Іванівка Харківської області, яке знаходиться у Куп'янському районі Харківщини та неподалік адміністративного кордону з Луганською областю.
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