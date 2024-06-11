Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром

Російські війська просунулися під Часовим Яром. Карта: DeepState

Російські військові захопили село Іванівське під Часовим Яром Донецької області. Про це повідомляє DeepState.



Також повідомляється, що війська РФ просунулися біля Новопокровського під Очеретине та у Старомайорському на півдні Донецької області.

Нагадаємо, раніше військові аналітики проєкту DeepState розповіли, як російським окупаційним військам вдалося прорватися біля Очеретиного на Донеччині. На їхню думку, саме керівництво 115-ї ОМБр призвело до провалу оборони населеного пункту.