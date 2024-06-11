Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром

Російські військові захопили село Іванівське під Часовим Яром Донецької області. Про це повідомляє DeepState.
Також повідомляється, що війська РФ просунулися біля Новопокровського під Очеретине та у Старомайорському на півдні Донецької області.
Нагадаємо, раніше військові аналітики проєкту DeepState розповіли, як російським окупаційним військам вдалося прорватися біля Очеретиного на Донеччині. На їхню думку, саме керівництво 115-ї ОМБр призвело до провалу оборони населеного пункту.
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