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Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром

11 червня 2024, 11:38

Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром

Російські війська просунулися під Часовим Яром. Карта: DeepState Російські війська просунулися під Часовим Яром. Карта: DeepState

Російські військові захопили село Іванівське під Часовим Яром Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Також повідомляється, що війська РФ просунулися біля Новопокровського під Очеретине та у Старомайорському на півдні Донецької області.

Нагадаємо, раніше військові аналітики проєкту DeepState розповіли, як російським окупаційним військам вдалося прорватися біля Очеретиного на Донеччині. На їхню думку, саме керівництво 115-ї ОМБр призвело до провалу оборони населеного пункту.

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