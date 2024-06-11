Як повідомити про факт смерті пенсіонера: інструкція ПФУ

В Україні у разі смерті пенсіонера потрібно обов'язково сповістити про цей факт Пенсійний фонд України (ПФУ). Про це повідомили у пресслужбі.



«Невідкладно повідомляйте органи Пенсійного фонду про факт смерті отримувача пенсійних, страхових виплат, житлових субсидій та пільг», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що заборонено знімати кошти, нараховані після смерті пенсіонера, винні можуть зазнати кримінальної відповідальності.



Як повідомити факт смерті пенсіонера:

через вебпортал Пенсійного фонду України;

у телефонному режимі;

електронною поштою ( [email protected] ).

Необхідно подати таку інформацію:

ПІБ померлого;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дату смерті;

ПІБ людини, яка надає ці дані;

копію свідоцтва про смерть (по можливості).

Крім того, докладну інформацію про порядок отримання допомоги на поховання пенсіонера можна знайти тут.



Раніше ми писали, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати менше ніж 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня.