Як повідомити про факт смерті пенсіонера: інструкція ПФУ

В Україні у разі смерті пенсіонера потрібно обов'язково сповістити про цей факт Пенсійний фонд України (ПФУ). Про це повідомили у пресслужбі.
«Невідкладно повідомляйте органи Пенсійного фонду про факт смерті отримувача пенсійних, страхових виплат, житлових субсидій та пільг», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що заборонено знімати кошти, нараховані після смерті пенсіонера, винні можуть зазнати кримінальної відповідальності.
Як повідомити факт смерті пенсіонера:
Необхідно подати таку інформацію:
Крім того, докладну інформацію про порядок отримання допомоги на поховання пенсіонера можна знайти тут.
Раніше ми писали, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати менше ніж 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня.
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