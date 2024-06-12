З Селидівської громади евакуювалися дев`ятеро людей до Львова

Дев'ятеро людей з Селидівської громади евакуювалися до Львова. Фото: Селидівська МВА

На Донеччині триває евакуація мешканців до безпечних регіонів України. Нещодавно дев'ять громадян з Селидівської громади виїхали на захід України, до Львова. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Виїзд було здійснено за допомогою гуманітарної місії «Проліска».



«До залізничного вокзалу міста Покровськ доставлено 9 жителів громади, серед яких 2 дітей та 2 особи з інвалідністю. Евакуаційним потягом мешканців доставлять до Львова, де їх зустрінуть та допоможуть з розселенням», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що з питань евакуації потрібно дзвонити за номером — 0800 33 64 54.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж Білі янголи продовжують евакуювати мешканців Донецької області. Нещодавно правоохоронці вивезли п'ятьох людей із прифронтового села Сокіл , зокрема, 61-річну жінку із сином, а також чоловіка та його літніх батьків.



Крім того, координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади.