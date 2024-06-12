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РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: є жертви

12 червня 2024, 18:18

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: є жертви

Ракетний удар по Кривому Розі. Фото: Ігор Клименко Ракетний удар по Кривому Розі. Фото: Ігор Клименко

Сьогодні вдень, 12 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухи, пізніше стало відомо про ракетний обстріл. Внаслідок російської атаки є постраждалі та жертви. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ракетний удар росіян по Кривому Розі. На даний момент 11 поранених людей та 6 загиблих», — написав він.

Пізніше міністр МВС Ігор Клименко повідомив , що кількість загиблих збільшилася до 8, постраждалих — 21 особа. Серед поранених — 2 дітей. Чотири людини вважаються зниклими безвісти.



Рятувальні роботи продовжуються.

Раніше ми писали, що кілька вибухів пролунало вранці 12 червня у Новомосковську Дніпропетровської області.

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