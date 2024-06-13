Російські окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що минулої доби, 12 червня, російські оккупанти атакували населені пункти регіону. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув.



«За 12 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області – в Острому», – написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1996 осіб, зазнали поранень - 5009. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що армія РФ просунулась біля села Виїмка, сіл Новоолександрівка та Карлівка Донецької області.