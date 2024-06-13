Поліція евакуювала пораненого чоловіка з села неподалік Очеретиного: він помер у лікарні

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював одного цивільного з села Вовче, яке розташоване біля селища Очеретине. Чоловік постраждав через російську атаку, проте згодом стало відомо про його смерть. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Внаслідок російського обстрілу 64-річний чоловік зазнав вкрай тяжкого поранення у живіт. Поліцейські із рятувальниками ДСНС доправили його до лікарні.
«Пораненого доправили до лікарні, де він згодом, на жаль, помер», — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що це найбільш гарячий напрямок, проводити евакуацію цивільного населення стає дедалі складніше.
Раніше ми писали, що нещодавно дев'ятеро громадян із Селидівської громади виїхали на захід України до Львова.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях