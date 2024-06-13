Поліція евакуювала пораненого чоловіка з села неподалік Очеретиного: він помер у лікарні

Поліція на Донеччині проводить евакуацію цивільного. Фото: скрин з відео

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював одного цивільного з села Вовче, яке розташоване біля селища Очеретине. Чоловік постраждав через російську атаку, проте згодом стало відомо про його смерть. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Внаслідок російського обстрілу 64-річний чоловік зазнав вкрай тяжкого поранення у живіт. Поліцейські із рятувальниками ДСНС доправили його до лікарні.



«Пораненого доправили до лікарні, де він згодом, на жаль, помер», — йдеться у повідомленні.



У поліції додали, що це найбільш гарячий напрямок, проводити евакуацію цивільного населення стає дедалі складніше.



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