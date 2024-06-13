На Донеччині заочно засудили чиновника пожежної служби, який працює на окупантів

Суд на Донеччині заочно засудив до 15 років позбавлення волі жителя Маріуполя, який здійснив державну зраду.



Прокурори довели, що після окупації Маріуполя старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України на Донеччині добровільно залишився у місті.



У квітні 2022 року чоловік обійняв псевдопосаду «начальника 72-ї пожежно-рятувальної частини» пожежного загону угруповання «ДНР».



«… Він виконує покладені на нього окупаційною владою обов'язки. Зокрема, керує особовим складом, організує «роботу» довіреного йому підрозділу та проводить перевірки на підприємствах», — повідомили у прокуратурі Донецької області.



На думку слідчих, засуджений причетний до приховання окупантами воєнних злочинів у місті, а саме до розбору завалів у Маріуполі, під якими перебували і досі перебувають тіла жертв російських обстрілів.



Підполковника служби цивільного захисту оголошено в розшук. Він звільнений з посади в Україні і переховується від слідства на окупованій території.