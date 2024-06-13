У російському Шебекіно пролунав потужний вибух, а в Москві горить конструкторське бюро

У російських містах уночі 13 червня виникли пожежі. У Москві горить конструкторське бюро, а Шебекіно пролунав потужний вибух і видно задимлення.



За попередніми даними, на Шебекіно Білгородської області впала російська авіабомба. Місце вибуху невідоме.



Місцеві Telegram-канали просять мешканців Титівки у передмісті Шебекіно «до ранку утриматися від прогулянок». Пабліки повідомляють, що вже є жертви. Чотири людини постраждали під час атаки дронів у селі Маломихайлівка Шебекинського міськокруга.



Також у селі внаслідок атаки безпілотника згорів один автомобіль.



У Москві вогонь охопив територію конструкторського бюро Сухого. Причина пожежі невідома. Місцева рятувальна служба повідомила, що ситуація під контролем, а горить неексплуатована будівля.



Бюро займається модернізацією та створенням літаків типу «Су».