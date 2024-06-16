Сили оборони просунулися у Серебрянському лісі — «Азов»

Українські військові провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. Це сталося навесні цього року. Про це повідомили у пресслужбі «Азова».



У відомстві зазначили, що в цій операції брала участь 12-а бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення «Буревій» Національної гвардії України 21 квітня.



«В результаті спільних дій підрозділи бригад просунулися на 1 км углиб і на 2 км фронтом, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку», — йдеться у повідомленні.



В «Азові» закликали і журналістів, і громадян не створювати інформаційного шуму та не повідомляти подробиць просування Сил оборони без офіційного підтвердження.



Раніше голова Луганської ОВ Артем Лисогор розповідав, що росіяни підпалюють Серебрянський ліс, щоб витіснити українських військових.