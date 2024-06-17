Намагався переплисти річку й ледь не потонув: у Запоріжжі співробітники ДСНС врятували двох чоловіків

У Запоріжжі ДСНС врятували двох чоловіків. Фото: ДСНС Запорізької області

У Запоріжжі ледь не потонули двоє чоловіків. Один із них намагався переплисти Дніпро, а другий намагався врятувати відчайдуха. Про це повідомляє ДСНС України.



«Один із них намагався переплисти Дніпро, однак не розрахував своїх сил й почав тонути. Йому на допомогу кинувся відпочивальник, але й у нього забракло сил, і він теж ледь не потонув. Водолази-рятувальники за допомогою надувного човна дістались до потерпілих та доправили їх на берег. Врятовані віком 21 та 24 роки від госпіталізації відмовилися», — йдеться у заяві рятувальників.



Нагадаємо, 7 травня, у річці Тиса виявили тіла трьох потопельників.