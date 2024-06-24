Понад 15 співробітників поліції РФ стали жертвами бойовиків у Дагестані

Понад 15 співробітників російської поліції загинули. Вбиті шість бойовиків, які вчинили низку нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. Про це повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.

За його словами, також загинули ще кілька цивільних, зокрема священнослужитель, який пропрацював понад 40 років у православному храмі в Дербенті.

Меліков також заявив, що в Дагестані «продовжать виявляти сплячі осередки бойовиків, які готувалися з-за кордону».

Раніше муфтіят республіки офіційно повідомляв про 9 загиблих під час стрілянини в Дагестані (7-х співробітників силових служб та 2-х цивільних).

НАК же повідомляв, що загалом в Махачкалі та Дербенті ліквідовано п'ятьох бойовиків: троє в Махачкалі та двоє в Дербенті. Двоє з них — сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова: Осман та Аділь Омарови. Ще один – його племінник. Магомеда Омарова доставили до відділу МВС.

За інформацією дагестанських пабліків, одним із убитих бойовиків виявився боєць ММА Гаджимурад Кагіров.

24, 25 та 26 червня оголошені в Дагестані днями жалоби.