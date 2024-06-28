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Авіація РФ скинула авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині: є загиблі та поранені, серед них мама з дитиною

28 червня 2024, 14:00

Авіація РФ скинула авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині: є загиблі та поранені, серед них мама з дитиною

Вранці 28 червня російські окупаційні війська авіабомбами КАБ-250 завдали ударів по селищу Нью-Йорк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок влучання авіабомби у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік. Інший снаряд влучив у багатоквартирну забудову, де внаслідок руйнування під'їзду загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Поранень зазнали 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями та контузіями їх доправили до лікарні. Стан дитини оцінюється як тяжкий. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, що армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, ще 20 – отримали поранення.

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