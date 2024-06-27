У Росії колишнього «міністра оборони ДНР» та терориста Ігоря Стрєлкова етпапували до колонії

Колишній «міністр оборони ДНР» та російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков. Фото: ТАРС

Вранці 27 червня колишнього «міністра оборони ДНР» та російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова етапували до колонії. Про це стало відомо із повідомлення його дружини Мирослави Регінської, яка посилається на інформацію від адвоката.

Регінська зазначила, що наразі немає інформації про те, до якої колонії його направили.

Нагадаємо, що в Росії Ігоря Гіркіна-Стрєлкова засудили до чотирьох років позбавлення волі у справі про публічні заклики до екстремізму.